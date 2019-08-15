Мост на Боровой одновременно «поймал» два грузовика

Под железнодорожным мостом на Боровой улице застряли сразу два грузовика.
Два большегруза не смогли пройти по высоте и застряли под ж/д мостом на Боровой улице в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» 15 августа.
В комментариях пользователи начали активно шутить на тему очередного «моста глупости», объявили о начале конкурса на премию Дарвина, а также посоветовали водителям спускать колеса и проезжать именно так.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на Боровой улице около пересечения с улицей Рыбинской, действует ограничение по высоте — не более 3,5 метров.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под «Мостом глупости» застряла юбилейная 170-я «ГАЗель». «Мост глупости» подсчитал в личном твиттер-аккаунте, что это была 170-я газель по счету. До этого известный мост был в «отпуске» — за последние два месяца он словил всего одну «ГАЗель». За полгода он собрал 8 грузовиков.