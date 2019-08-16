В Ленобласти проходит подготовка к предстоящим выборам

Подготовка к выборам в единый день голосования 8 сентября идет в штатном режиме.

В четверг, 16 августа прошло третье заседание рабочей группы под руководством вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике Сергея Перминова. На нем обсуждались вопросы содействия администрациям избирательным комиссиям и муниципальным образованиям при подготовке выборов.

По словам Перминова, на сегодняшний день подготовка к выборам проходит в соответствии с планом, большая часть организационно-технических вопросов решена. Оставшиеся моменты решат в ближайшие дни.

Кроме того, участники заседания ознакомились с информацией регионального Избиркома о ходе подготовки к проведению выборов, обсудили вопросы безопасности, энергоснабжения, транспортного обслуживания и доступности избирательных участков для маломобильных групп населения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд Петербурга снял с выборов команду главы штаба Навального.