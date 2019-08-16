ФСБ раскрыла число приехавших на заработки мигрантов

Чаще всего в Россию на заработки едут граждане Узбекистана - 918 тысяч человек. Фото: pixabay

Чаще всего в Россию на заработки едут граждане Узбекистана - 918 тысяч человек. Фото: pixabay

Погранслужба Федеральной службы безопасности впервые за 20 лет опубликовала данные об иностранных гражданах, приехавших работать в Россию. По данным службы, в первом полугодии 2019 года в страну прибыли 2,4 млн иностранцев.

Согласно оценкам ведомства, из 2,4 млн прибывших в Россию граждан других стран, 918 тысяч человек являются гражданами Узбекистана, 523,9 тысяч человек приехали из Таджикистана, а из Киргизии приехали 265 тысяч человек. Также в Россию на заработки приехали жители Украины и Казахстана — 164,6 тысячи и 105,3 тысячи соответственно.

Граждан дальнего зарубежья среди прибывших на заработки оказалось значительно меньше. Так, 50,2 тысяч человек приехали в страну из Китая, из Турции и Германии — по 10 тысяч человек, из США приехали 3,7 тысячи человек и 4,3 тысячи граждан из Великобритании.

В общей сложности за шесть месяцев текущего года в Россию прибыли 15 млн иностранцев — с целью туризма, учебы, переезда, работы и по другим причинам.

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