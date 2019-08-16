Завод, выполняющий заказы ФСБ и Минобороны, выставлен на продажу

Под Санкт-Петербургом продают важное госпредприятие.

Стало известно о возможной покупке холдингом АО «Трансмашинхолдинг» Кингисепского машиностроительного завода (КМЗ), а также петербургского ООО «Дизельдипсервис». Область работы обоих предприятий – ремонт двигателей.

Как сообщает РБК, ссылаясь на скрытый источник, переговоры близятся к завершению. Специалисты оценивают сделку в сумму диапазоном от 700 миллионов рублей до 1,5 миллиардов. На вопросы журналистов о деталях купли-продпжи представители «Трансмашхолдинг» отвечать отказываются.

Напомним, что оба завода выполняют в числе прочих государственные военные заказы. К примеру, изготавливают дизельные двигатели для кораблей, бронетанковую технику и переносные электростанции как для гражданского пользования, так и для военных нужд.

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