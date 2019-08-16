На петербургских рынках дорожают овощи и молоко

В Северной столице подорожали овощи и молочная продукция. Фото: pixabay

В Северной столице подорожали овощи и молочная продукция. Фото: pixabay

В целом инфляция сбавила темпы по территории Северо-Западного округа, но не в Петербурге. Здесь зафиксировано подорожание овощей и молочной продукции.

По данным Центробанка России, в Санкт-Петербурге инфляция не замедлила рост и сохранилась на уровне июня текущего года — 4,3%. В целом по Северо-Западному федеральному округу инфляция замедлилась на 0,1% и составила 4,5%.

Эксперты связывают подобную тенденцию с индексацией тарифовна ЖКХ, также среди факторов, которые повлияли на инфляцию, называют укрепление рубля и расширение предложения отдельных видов продовольственных товаров.

Из-за неблагоприятных подобных условий в Северной столице подорожали овощи и молочная продукция, при этом отмечается снижение цен на мясную продукцию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ржаной хлеб в России подорожал на 10% за год.