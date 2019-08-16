В Санкт-Петербурге откроется отделение рассеянного склероза

В Санкт-Петербурге откроется отделение рассеянного склероза
Очереди в больница станут меньше. Фото: официальный сайт ГКБ № 31

В Государственной клинической больнице № 31 появится новое отделение.

Новое реабилитационное отделение в больнице № 31 вместит одновременно 35 пациентов с нарушениями в работе ЦНС и органов чувств, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ПНС.

Отремонтированное помещение имеет площадь 1159 квадратных метров. Оснащено комфортными палатами и специальными приспособлениями для людей с ограниченными возможностями. Также появились новые врачебные кабинеты и процедурные залы.

В пресс-службе больницы помимо этого подчеркнули, что новое отделение сократит очереди за получением медицинских услуг.

Ранее GAzetaSPB сообщила о том, что OZON начинает торговлю лекарствами в Петербурге.

медицина санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Л1 Павел Андреев подал заявку на регистрацию товарного знака ЛЭК
Рособрнадзор проанализировал школьные оценки
Новым министром ЕЭК станет советник президента Глазьев
Тротуары Невского проспекта хотят оградить заборами
В Санкт-Петербурге откроется отделение рассеянного склероза
Женщинам разрешили несколько сотен «мужских» профессий в России
Ушла из жизни принцесса Нидерландов Кристина
Опубликовали видео с тестирование эскалаторов