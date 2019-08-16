В Санкт-Петербурге откроется отделение рассеянного склероза

Очереди в больница станут меньше. Фото: официальный сайт ГКБ № 31

Очереди в больница станут меньше. Фото: официальный сайт ГКБ № 31

В Государственной клинической больнице № 31 появится новое отделение.

Новое реабилитационное отделение в больнице № 31 вместит одновременно 35 пациентов с нарушениями в работе ЦНС и органов чувств, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ПНС.

Отремонтированное помещение имеет площадь 1159 квадратных метров. Оснащено комфортными палатами и специальными приспособлениями для людей с ограниченными возможностями. Также появились новые врачебные кабинеты и процедурные залы.

В пресс-службе больницы помимо этого подчеркнули, что новое отделение сократит очереди за получением медицинских услуг.

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