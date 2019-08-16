Служба доставки «Dоsтаевский» открыла заведение в Петербурге

Ассортимент в ресторанах ожидается намного меньше, чем в службе доставки, однако он будет разнообразнее, чем в других заведениях. Фото: pixabay

Ассортимент в ресторанах ожидается намного меньше, чем в службе доставки, однако он будет разнообразнее, чем в других заведениях. Фото: pixabay

Первый ресторан «Dоsтаевский Экспресс» расположился на фудкорте одного из ТРК в Приморском районе. Петербургская служба доставки открыла первое заведение под брендом «Dоsтаевский Экспресс». Заведение появилось на фудкорте ТРК «Меркурий» в Приморском районе Петербурга, пишет РБК.

Компания не станет ограничиваться одним заведением. В ближайшие полгода на фудкортах ТЦ и в спальных районах Петербурга появятся еще несколько точек, площадь которых будет 150-300 квадратных метров.

Решение о выходе в офлайн приняли для того, чтобы повысить доверие клиентов и быстрее развить бизнес в других городах. Также предполагается, что это позволит компании быть ближе к своим потребителям.

Ассортимент в ресторанах ожидается намного меньше, чем в службе доставки, однако он будет разнообразнее, чем в других заведениях. «Dоsтаевский Экспресс» порадует своих клиентов роллами, пиццей, шавермой и бургерами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за полгода на главной ресторанной улице Петербурга появилось 6 новых заведений.