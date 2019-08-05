За полгода на главной ресторанной улице Петербурга появилось 6 новых заведений

Наибольшей популярностью за минувшие полгода у петербуржцев пользовались заведения с русской кухней. Фото: pixabay

Наибольшей популярностью за минувшие полгода у петербуржцев пользовались заведения с русской кухней. Фото: pixabay

Всего в Петербурге за первые шесть месяцев 2019 года открылось 164 новых заведения общественного питания.

Консалтинговая компания Knight Frank проанализировала рынок стрит-ритейла Северной столицы в первом полугодии 2019 года. По данным Knight Frank, в течение первого полугодия 2019 года в Петербурге появилось 164 новых заведений.

На главной ресторанной улице — улице Рубинштейна, открылось шесть новых заведений, в числе которых рестораны «МА», Papaya и кафе турецкой кухни Turkish Street Food.

По данным аналитиков, в сегменте общественного питания также начали развиваться улицы Некрасова и Белинского и Басков переулок.

Наибольшей популярностью за минувшие полгода у петербуржцев пользовались заведения с русской кухней. Кроме того, по городу активно открываются заведения итальянской, грузинской и азиатской кухонь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рестораторы Рубинштейна провели первые переговоры, в ходе которых обсуждалось создание общественной концепции по преобразованию улицы.