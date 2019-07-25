Рестораторы Рубинштейна провели первые переговоры

В Санкт-Петербурге прошли первые переговоры рестораторов с Рубинштейна, в ходе которых обсуждалось создание общественной концепции по преобразованию улицы.

На встрече присутствовало 18 бизнесменов, которые желают уладить конфликт с местными жителям посредством заключения общественного договора.

Рестораторы готовы взять под свою ответственность обеспечение безопасности улицы. Они предложили нанять для патрулирования сотрудников частных охранных предприятий хотя бы на пятницу и субботу.

Кроме того, владельцы точек общепита обсудили вопросы озеленения улицы Рубинштейна, создания специализированных мест для разгрузки товара, остановок такси и размещения зоны отдыха на Пяти углах.

Рестораны поддержали предложение об установке тарифов и правил пользования имуществом домов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов требует прекратить передачу промышленных земель для жилой застройки.