Беглов требует прекратить передачу промышленных земель для жилой застройки

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался на тему застройки в ходе заседания городского правительства в среду, 23 июля.

Беглов поднял на обсуждение вопрос о необоснованном предоставлении промышленных и сельскохозяйственных земель под жилую застройку. Глава Санкт-Петербурга настоял на прекращении подобной практики.

Он отметил, что в прошлом году на территории Северной столицы было введено 3,9 миллионов квадратных метров жилья, а темпы застройки опережают даже московские показатели.

Беглов подчеркнул, что согласно генеральному плану, до 2024 года должно быть введено еще 25 миллионов квадратных метров, однако уровень застройки социальных учреждений никак не успевает за такими темпами. Кроме того, он заметил, что новые жители нуждаются не рабочих местах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что больше семей смогут получить детские пособия.