Эксперты проверили озеро Донцо и нашли восемь нарушений

Также они обнаружили несколько несанкционированных свалок.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Обо всем сообщается на сайте комитета Госэконадзора. Рейд состоялся в Ленинградской области у памятника природы озера Донцо. Инициаторами стали местные жители, которые рассказали о загрязнении водоема и территории рядом с ним.

В проверке участвовали не только сотрудники Госэконадзора, но также местная администрации. Во время рейда, который длился восемь часов, нашли восемь нарушителей. Кто-то неправильно парковались, многие жгли костры в неположенных местах. В отношении людей завели административные дела – теперь их фигурантам придется выплатить штрафы.

Помимо прочего на территории у озера обнаружили пару свалок, которые появились как результат активного отдыха ленинградцев.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в конце мая в Волхове пройдет проверка воздуха. В рамках проверки будет проведен комплексный мониторинг содержания опасных веществ в воздухе на территории городских предприятий, в пределах их санитарных зон и на городских улицах.

Также будет проведён экспресс-анализ, результаты которого станут известны уже через пять жней посоле проведения.