Минздрав предложил снизить продажу чипсов и газировок на рабочих местах

Работодателям могут ограничить продажу на рабочих местах чипсов, сухариков, газировок и других продуктов с большим содержанием сахара и соли. Такое предложение было озвучено в Министерстве здравоохранения.

Эксперты заявили, что в рационе питания сотрудников должны быть полезные перекусы, которые наполнят его энергией, а не отнимут ее.

В здоровые перекусы могут входить йогурты менее 2,5% жира, яблочные чипсы, овощи, злаковые батончики и прочее.

Кроме того в ведомстве предложили проводить на рабочих местах тематические дни и акции, посвященные правильному питанию, а также обучение сотрудников его основам.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Минздрав предложили создавать на рабочих местах комнаты, где работник сможет эмоционально разгружаться. Уставший сотрудник наиболее подвержен стрессу и делает больше ошибок при выполнении работы.