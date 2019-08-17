Минздрав предложил создать на рабчих местах комнаты по снижения стресса

В Министерстве Здравоохранения разработали корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих». В них приводятся рекомендации по улучшению условий труда, а также снижению стресса.
В Ведомстве отметили, что в случае усталости на работе, сотрудники наиболее подвержены стрессу.
Находясь в таком состоянии, работники совершают больше ошибок, а их работоспособность падает.
Для решения проблемы эксперты предложили организовывать на рабочих местах специальные зоны, где человек сможет эмоционально разгрузиться. У сотрудника будет возможность послушать музыку, сделать зарядку или расслабиться в массажном кресле.
Специалисты также отметили важность проведения психологических семинаров.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что деревья способны снижать уровень стресса у жителей больших городов. А вот газоны никакого влияния не оказывают.