Доказано: деревья снижают стресс жителей мегаполисов

Доказано: деревья снижают стресс жителей мегаполисов
Деревья вырабатывают фитонциды, которые повышают иммунную систему человека. Фото: pixabay.com

Газоны не оказывают позитивного воздействия на здоровье горожан.

Американские ученые доказали пользу деревьев для здоровья жителей крупных городов — как психологического, так и физического. Газоны, как выяснилось, не помогают горожанам.

Жители городов, живущие поблизости аллей или парков, лучше защищены от шума или загрязненного воздуха — плюс имеют место для прогулок, заявили ученые Университета окружающей среды в Сиэтле. Исследователи сравнили данные о здоровье около 47 тысяч горожан за 6 лет. Как минимум у 30% участников наблюдали лучшие показатели здоровья — особенно психологического, если в радиусе мили росли деревья.

Предполагается, что деревья вырабатывают фитонциды, которые повышают иммунную систему человека. Газоны, как выяснилось, не влияют на эти показатели или влияют негативно — ученые не смогли точно ответить, почему это так.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что к 2020 году в Петербурге станет на 15% больше деревьев.

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