Витебский вокзал вошел в топ-10 лучших мест России для фотосессий

Одним из самых популярных мест для проведения фотосъемки в России оказался Витебский вокзал Северной столицы.

Витебский вокзал вместе с Ельцин Центром в Екатеринбурге завершил список «Топ-10», который составил Tvil.ru. Свой голос за них отдали только 2% опрошенных в соцсетях.

Возглавил список Массандровский дворец в Ялте, именно там туристы делают фотографии чаще всего. Не отстают в популярности от него карельский Мраморный каньон и казанская мечеть Кул-Шариф.

Ранее в GazetaSPb сообщали о рейтинге, который составил «Автостат». Специалисты агентства составили топ китайских машин, которые хорошо продаются в России. Топ-10 эксперты составили исходя из итогов продаж 2019 года. Открыл список автомобиль Geely Atlas.