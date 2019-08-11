«Автостат» определил топ-10 китайских авто продаваемых в России

В России появился рейтинг самых продаваемых автомобилей китайского производства. Топ-10 китайских авто составили эксперты агенства «Автотат» по итогам первого полугодия 2019 года.

По итогам первых шести месяцев всего было приобретено 16 тыс. машин китайских марок.

Первыми в списке стали кроссоверы Geely Atlas, их продажи увеличились до более 3 279 единиц. Дальше идет автомобиль Haval H6, показатель которого вырос до 2 536 продаж. Третий лидер — кроссовер Chery Tiggo 3, его приобрели 1547 раз.

Далее идут автомобили DFM AX7 и Lifan Solano, их продали в количестве 812 и 776 единиц. На седьмом месте Haval H2, его показатели – 532 единицы. На восьмом — Lifan X50. Девятое и десятое места заняли Zotye Coupa и Zotye T600.

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