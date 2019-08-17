Петербуржцы делятся фотографиями с “потешного” заплыва

По Финскому заливу проплыли “Титаник”, “Аврора” и тропический остров.
Шоу самодельных плавательных конструкций прошло в парке 300-летия Санкт-Петербурга. По Финскому заливу проплыли “Титаник”, корабль-моль и пожарная машина.
Фото: скриншот VK
Потешные флотилии появились еще в первые годы жизни Северной столицы при императоре Петре I. Сейчас традицию второй год возрождают — организаторы пообещали петербуржцам 30 странных плавательных средств.
Шоу началось в 12 часов дня в субботу 17 августа. Погода не подвела: сегодня в Петербурге солнечно и даже жарко, температура достигает 26 градусов. Сейчас петербуржцы делятся фотографиями с шоу в социальных сетях. Судя по ним, в Финском заливе плавал даже тропический остров. На воду спустили и маленькую копию крейсера “Аврора”.
Ранее GazetaSPb сообщила, что синоптик призвал петербуржцев ловить лето.