Петербуржцы делятся фотографиями с “потешного” заплыва

Петербуржцы делятся фотографиями с “потешного” заплыва
На шоу представили 30 самых оригинальных плавучих конструкций. Фото: скриншот VK

По Финскому заливу проплыли “Титаник”, “Аврора” и тропический остров.

Шоу самодельных плавательных конструкций прошло в парке 300-летия Санкт-Петербурга. По Финскому заливу проплыли “Титаник”, корабль-моль и пожарная машина.

Фото: скриншот VK

Потешные флотилии появились еще в первые годы жизни Северной столицы при императоре Петре I. Сейчас традицию второй год возрождают — организаторы пообещали петербуржцам 30 странных плавательных средств.

Фото: скриншот VK

Шоу началось в 12 часов дня в субботу 17 августа. Погода не подвела: сегодня в Петербурге солнечно и даже жарко, температура достигает 26 градусов. Сейчас петербуржцы делятся фотографиями с шоу в социальных сетях. Судя по ним, в Финском заливе плавал даже тропический остров. На воду спустили и маленькую копию крейсера “Аврора”.

Фото: скриншот VK

Ранее GazetaSPb сообщила, что синоптик призвал петербуржцев ловить лето.

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