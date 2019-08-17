Синоптик призвал петербуржцев ловить лето

Следующая неделя обещает стать дождливой — а осень уже не за горами.

Петербург ждут теплые, по-настоящему летние выходные. Синоптик призвал жителей Северной столицы насладиться летом.

В субботу 17 августа в Петербурге не ждут осадков, сообщил специалист центра “Фобос” Михаил Леус в Facebook. Температура воздуха достигнет 25 градусов тепла. С юго-востока задует слабый ветер — его максимальная скорость составит 6 м/с.

Синоптики предполагают, что следующая неделя в Петербурге станет дождливой с температурой в 20 градусов и ниже. Осень уже не за горами, так что эти выходные могут стать последним шансом для жителей Санкт-Петербурга насладиться настоящим летом.

Ранее GazetaSPb сообщила, что жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти ждет матч “Зенита” и мотокарнавал.