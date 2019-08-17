Жителей Петербурга и Ленобласти ждет насыщенная мероприятиями суббота

Сегодня, 17 августа, жителей Северной столицы ждут фестивали, ярмарки и мотокарнавал. Завершит день футбольный матч.

В «Экспофоруме» утром откроется ярмарка с фермерской продукцией «Агрорусь – 2019», которая продлится до 25 августа.

Ежегодный мотокарнавал Werewolf MC – 2019 пройдет на территории Сестрорецка. Его цель продемонстрировать мотокультуру, а также объединить единомышленников. Центром мероприятия станет «Петровский Арсенал».

В другом старейшем пригороде пройдет фестиваль «Любящее Сердце России». В Пушкине пройдут выступления исполнителей и творческих коллективов. Жители смогут вживую увидеть славянскую народную одежду, покружиться в хороводе и принять участие в играх.

На Стрелке Васильевского острова вечером начнется Большой танго флэшмоб. На Зимней площадке танцоры соберутся в назначенное время и начнут танцевать.

В Петербурге пройдет фестиваль «Магическая Индия». Жителей города удивят различными тематическими площадками, проведут мастер-классы и лекции, посвященные йоге, счастью и поиске жизненного предназначения.

И еще два фестиваля начнутся в Выборге — «Живой диалог», он посвящен навыкам общения и коммуникации, и в Ленобласти — «В сторону Выборга», XII музыкально-поэтический фестиваль.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дне рождении зоопарка в Петербурге, которое состоится 17 августа.