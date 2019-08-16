Ленинградскому зоопарку исполняется 154 года

Пройдут показательные кормления и прогулки с обитателями зоопарка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пройдут показательные кормления и прогулки с обитателями зоопарка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ленинградский зоопарк Северной столицы отметит свой день рождения. Уже завтра, 17 августа, на территории зоопарка пройдет праздничная программа.

Гости праздника узнают много нового, а также получат ответы на давно интересующие вопросы. Например, как сова может поворачивать голову на 270 градусов? Как некоторые рыбы меняют мол? Правда ли, что уши у кузнечиков находятся на коленках?

В рамках мероприятия «Очевидное — невероятное» будут оборудованы интерактивные площадки, зоны для игр и исследований. Кроме того пройдут показательные кормления и прогулки с обитателями зоопарка.

Гости смогут прогуляться и осмотреть «закулисье» парка. Праздник дополнят выступления творческих коллективов и развлекательная программа на сцене.

Ранее в GazetaSPb сообщали о конкурсе в Ленинградском зоопарке. У жителей Петербурга была возможность выиграть кормление жирафа.