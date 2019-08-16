Ленинградскому зоопарку исполняется 154 года

Ленинградскому зоопарку исполняется 154 года
Пройдут показательные кормления и прогулки с обитателями зоопарка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ленинградский зоопарк Северной столицы отметит свой день рождения. Уже завтра, 17 августа, на территории зоопарка пройдет праздничная программа.

Гости праздника узнают много нового, а также получат ответы на давно интересующие вопросы. Например, как сова может поворачивать голову на 270 градусов? Как некоторые рыбы меняют мол? Правда ли, что уши у кузнечиков находятся на коленках?

В рамках мероприятия «Очевидное — невероятное» будут оборудованы интерактивные площадки, зоны для игр и исследований. Кроме того пройдут показательные кормления и прогулки с обитателями зоопарка.

Гости смогут прогуляться и осмотреть «закулисье» парка. Праздник дополнят выступления творческих коллективов и развлекательная программа на сцене.

Ранее в GazetaSPb сообщали о конкурсе в Ленинградском зоопарке. У жителей Петербурга была возможность выиграть кормление жирафа.

день рождения ленинградский зоопарк санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ресторане на Итальянской случился пожар в подсобке
Последний рабочий день в Петербурге будет ветреным, но теплым
Рацион россиян сильно изменился за последние 40 лет
Открытую тренировку по воркауту проведут на Дачном проспекте
Ленинградскому зоопарку исполняется 154 года
Треть россиян затрудняются выплатить взятый кредит
На арене СКА пройдет день открытых дверей
В Копорье подведут итоги археологических раскопок