Петербуржцы могут выиграть кормление жирафа в Ленинградском зоопарке

Ленинградскому зоопарку в Санкт-Петербурге исполняется 154 года, в честь чего жителей города ждет нестандартный подарок – кормление жирафа. Чтобы выиграть такой подарок, необходимо поучаствовать в конкурсе, который проводится на странице зоопарка в Instagram.

Как сообщается на официальном аккаунте зоопарка в Instagram, условия конкурса просты: пользователю нужно быть подписанным на страничку зоопарка (spbzoopark) и отметить в комментариях своего друга, количество комментариев неограниченно.

Итоги конкурса будут подведены 15 августа. Победителя выберут случайным образом, ему достанется два билета на день рождения зоопарка, а также знакомство и кормление жирафа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зоопарк Северной столицы проводил конкурс. Горожане выбирали имя для детеныша черной макаки. Конкурс проводился в социальной сети «ВКонтакте».