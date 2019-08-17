Омбудсмен Шишлов насчитал лишь пять задержанных у Гостиного двора

Шишлов сообщил о представителях Росгвардии и полиции у Гостиного двора. Фото: http://ombudsmanspb.ru

Шишлов сообщил о представителях Росгвардии и полиции у Гостиного двора. Фото: http://ombudsmanspb.ru

Активисты вышли с плакатами около 14 часов, но разошлись к 16 часам субботы.

У Гостиного двора прошли одиночные пикеты. Несколько петербуржцев встали с плакатами у Невского проспекта днем в субботу 17 августа.

Пикеты были посвящены защите свободы собраний, избирательных прав и другим вопросам, сообщили GazetaSPb в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова 17 августа. Омбудсмен сообщил, что пикеты начались около 13:50, но к 16 часам почти все активисты разошлись.

Омбудсмен сообщает о пяти задержанных и передает данные СМИ о семи задержанных. Полиция Санкт-Петербурга подтверждает задержание трех. Ранее GazetaSPb сообщила, что активисты сообщили о задержании 10 пикетирующих у Гостиного двора, одного из активистов отпустили.