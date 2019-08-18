Приморье тонет — идёт эвакуация

То, о чём так долго предупреждали синоптики, всё же произошло. Тайфун «Кроса» за ночь широко разгулялся, увеличив количество подтопленных подворий в несколько раз.

Вода угрожает уже не только дачам (на данный момент в воде стоит 1181 приусадебный участок) или сёлам — в одном только Хабаровске по данным на 3:00 18 августа было подтоплено 37 домов. Утром 18 августа на Дальнем Востоке вода остаётся опасностью в 12 муниципальных районах и пяти городских округах. Точно известно, что подтоплено как минимум 163 жилых дома в 46 населенных пунктах, сообщили в МЧС.

Проезд по дорогам местного значения затруднен, а на некоторых участках и вовсе невозможен. Пять населенных пунктов остаются отрезанными от большой земли водными массами.

Из отрезанных, или пережидающих особо тяжёлые времена районов людей вывозят в менее пострадавшие от воды места. На утро 18 августа 2019 года в пункты приёма беженцев переведено около 200 человек, сообщают «АиФ — Владивосток».

Напомним, что впервые об опасности наводнения в Приморье заговорили после того, как до региона добрались остатки смертоносного китайского тайфуна «Лекима». Тем не менее, настоящей опасностью оказался тайфун «Кроса», в результате которого за несколько дней в Приморском Крае выпало 70% месячной нормы осадков.

Ранее GazetaSPb писала, что в Великобритании скончался автор «Кролика Роджера».