Три человека пострадали в жутком ДТП субботним вечером

Трагедия произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области вечером субботы 17 августа.
Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, на 55 километре трассы «Петродворец — Кейкино» произошло столкновение автомашин «Рено Дастер» и «Мицубиси».
В результате столкновения, водитель «Рено» погиб, не дождавшись приезда скорой помощи. Его пассажир, а также ехавший на пассажирском кресле «Мицубиси» 15-летний подросток были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.
Точные причины аварии пока не известны.
До этого GazetaSPb писала, что ситуация с наводнением в Приморье продолжает ухудшаться.