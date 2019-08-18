Три человека пострадали в жутком ДТП субботним вечером

Без новостей о ДТП, увы, не обходится ни одно утро. Фото: pixabay.com

Без новостей о ДТП, увы, не обходится ни одно утро. Фото: pixabay.com

Трагедия произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области вечером субботы 17 августа.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, на 55 километре трассы «Петродворец — Кейкино» произошло столкновение автомашин «Рено Дастер» и «Мицубиси».

В результате столкновения, водитель «Рено» погиб, не дождавшись приезда скорой помощи. Его пассажир, а также ехавший на пассажирском кресле «Мицубиси» 15-летний подросток были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

Точные причины аварии пока не известны.

До этого GazetaSPb писала, что ситуация с наводнением в Приморье продолжает ухудшаться.