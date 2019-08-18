Lonesome Grass пришил каменной русалке цифровое лицо и пустил на улицу

Очередная работа петербургского художника и мастера инсталляций появилась на Доме Николаевых.

На этот раз случайному прохожему представится полурастворившееся в бетоне тело русалки, изуродованное лицо которой едва прикрывает табличка с QR-кодом.

Сам художник, впрочем, никого в бетоне не топил и барельефы не уродовал — просто использовал изображение русалки, голову которой вандалы отбили полтора года назад, для собственного высказывания о том, что мы все несколько потерялись в мире соцсетей, и, зачастую, разваливаемся изнутри не хуже той русалки.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что субботний вечер стал роковым для одного из участников дтп в Ленобласти.