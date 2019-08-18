Блогер из Соснового Бора возглавил топ успешных россиян, зарабатывающих на YouTube

Канал Валентина Петухова — Wylsacom, за год принес 173 миллиона рублей. Тем самым он возглавил список «Самые успешные блогеры России — 2019» по версии Forbes.

Первую строчку рейтинга самых успешных блогеров на Youtube занял Василий Петухов, создатель канала Wylsacom и уроженец Соснового Бора. На своем канале блогер рассказывает о новинках среди современной техники, видеоигр и новостей из мира IT. Петухов начинал с обзоров на технику Apple, чем и прославился. За год его заработок составил 173 миллиона рублей ($2,7 млн). На его канал подписано 7,5 миллионов пользователей.

На втором месте рейтинга идет Юрий Дудь с заработком 90 миллионов рублей в год, а на третьем Анастасия Ивлеева со своим каналом «AgentShow», ее годовой доход составил 57 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что театры Петербурга вошли в рейтинг самых богатых культурных учреждений России. Рейтинг самых богатых театров Минкульта составил Forbes. В список вошли три театра из Петербурга.