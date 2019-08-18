В СПЧ назвали дискриминацией штрафы для курящих работников

Один из членов Совета по правам человека подверг сомнениям эффективность штрафов за перекуры в рабочее время.

Член СПЧ при президенте РФ Александр Брод усомнился в эффективности штрафов за перекуры работников. Об этом он заявил радио «Говорит Москва» в воскресенье, 18 августа.

По словам Брода, данная система штрафов не поможет отучить курильщиков от вредной привычки, зато создаст дискриминацию по трудовому праву на работе, поскольку благодаря пристрастиям к курению у работодателей появится причина для устранения неугодных работников.

Помимо этого, Брод считает, что Минздрав поборется с курильщиками руками работодателей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что помимо штрафов для курящих, и поощрений для тех, кто этого не делает, организациям рекомендуют внести в полисы ДМС предоставление помощи по отказу от зависимостей. Кроме того, особое внимание нужно обратить на точку курения, которая должна находиться на улице.