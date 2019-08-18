В Исландии открыли мемориал первому растаявшему леднику

От ледника почти ничего не осталось. Фото: Pixabay

От ледника почти ничего не осталось. Фото: Pixabay

Сто лет назад он занимал площадь в 15 квадратных метров при толщине до 50 метров.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Обо всем сообщает издание Deutsche Welle. В Исландии открыли мемориальную доску, посвященную первому растаявшему леднику — Окйёкюдль. На мероприятии присутствовали официальные лица страны – лидер правительства, а также министр охраны окружающей среды.

Ледник еще сто лет назад был довольно большим, а сейчас от него почти ничего не осталось – около одного квадратного метра. Памятник должен стать напоминаем для всех о том, что происходит с климатической ситуацией в мире. Исландцы уверены, что вскоре все ледники исчезнут и с этим нужно бороться уже сейчас.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что климатолог пообещал России аномальную жару в ближайшие годы. Россия сейчас находится в зоне холода — но в течение 5 лет страна окажется на другой стороне антициклона.

Ученый подчеркнул, что глобальное потепление наступило, но мировое сообщество делает недостаточно, чтобы его остановить.