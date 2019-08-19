В Петербурге мужчина нашел щенка в мусоропроводе

Неизвестные выбросили его, у пса сильно повреждены лапы, он не может стоять. В Приморском районе Санкт-Петербурга неизвестные выбросили собаку в мусоропровод. Эту новость сообщил на Pikabu мужчина, который нашел щенка.

По его рассказу, в подъезда было слышно, как кто-то жалобно скулит, звук исходил из помещения для мусора. Очевидец отправился туда, а в баке под мусоропроводом лежал выброшенный пес. Животное не могло стоять из-за сильных повреждений на лапах.

Мужчина достал пострадавшего и отвез в клинику, где собаку обследовали и сделали операцию. Наблюдение в клинике будет продолжаться.

Животное спасено, теперь осталось найти щенку куратора, который будет дальше о нем заботиться.

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