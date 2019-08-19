Беглов направил в ЗакС закон о признании Малиновки зеленой территорией

Парк долгое время являлся площадью противостояния церкви и жителей Санкт-Петербурга.

Александр Беглов отправил в ЗакС Петербурга закон о признании парка Малиновка зеленой площадью. Территория долгое время являлась местом противостояния церкви и общества.

Площадь парка у Энтузиастов и Индустриального вырастет на 1,8 га. Если законопроект примут в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, то застроить эту территорию не смогут.

В Красногвардейском районе Петербурга не хватает зеленых территорий, подчеркнули в Смольном. Расширение списка позволит поднять площадь ЗНОП до 8,32 м2 на жителя.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Беглов посетил парк Малиновка и пообещал спасти его от застройки. Жители Санкт-Петербурга протестовали против строительства храма среди деревьев.