Беглов направил в ЗакС закон о признании Малиновки зеленой территорией

Беглов направил в ЗакС закон о признании Малиновки зеленой территорией
Площадь парка вырастет на 1,8 га. Фото: gov.spb.ru

Парк долгое время являлся площадью противостояния церкви и жителей Санкт-Петербурга.

Александр Беглов отправил в ЗакС Петербурга закон о признании парка Малиновка зеленой площадью. Территория долгое время являлась местом противостояния церкви и общества.

Площадь парка у Энтузиастов и Индустриального вырастет на 1,8 га. Если законопроект примут в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, то застроить эту территорию не смогут.

В Красногвардейском районе Петербурга не хватает зеленых территорий, подчеркнули в Смольном. Расширение списка позволит поднять площадь ЗНОП до 8,32 м2 на жителя.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Беглов посетил парк Малиновка и пообещал спасти его от застройки. Жители Санкт-Петербурга протестовали против строительства храма среди деревьев.

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