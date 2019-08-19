Как производители сыров снижают себестоимость продукции

Эксперты провели лабораторную проверку сыров из петербургских магазинов. Из 13 образцов мягких сыров проверку прошел лишь 1, остальные 12 признаны фальсификатом.

Петербургские эксперты в ходе проверки в лаборатории выявили типовые способы фальсификации продукции, которые используют производители сыров для того, чтобы снизить себестоимость продукции. Об этом пишет «ДокторПитер» со ссылкой на организацию потребителей «Общественный контроль».

Оказалось, что чаще всего производители заменяют молочные жиры растительными. Однако специалисты обнаружили некоторые изменения в «рецептуре». Так, теперь производители все чаще используют говяжий или свиной жир заместо пальмового масла, которое обычно используют как замену молочного жира. Подобные ингредиенты не представляют опасности для здоровья, однако производители все-таки обязаны сообщать о них на этикетке.

Помимо этого, эксперты назвали наиболее частое нарушение — несоответствие информации указанной на упаковке с реальным составом продукта. Например, изготовители сыров не соблюдают указанную массовую долю жира.

Ранее GazetaSPb сообщала, что четверть бутилированной воды в России — фальсификат.