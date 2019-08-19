В США испытали запрещённую международным договором ракету

В США испытали запрещённую международным договором ракету
Пентагон планирует и дальше развивать подобного рода оружие. Фото:pixabay.com

Испытания запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракеты прошли в США 18 августа. Формально Пентагон ничего не нарушил — из договора он вышел 2 августа 2019 года.

Как сообщили в Минобороны США, запуск ракеты наземного базирования с дальностью полёта более 500 километров произошёл 18 августа 2019 года на острове Сан-Николас (штат Калифорния). испытания прошли успешно.

Это первое испытание ранее запрещённого оружия с момента выхода Соединённых Штатов из ДРСМД. В Пентагоне заявили, что собираются использовать полученный опыт для дальнейшей разработки подобного оружия.

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