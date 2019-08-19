Украинский каравай не удовлетворил тонкого вкуса израильской дамы

Визит в Украину премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху омрачился уже вторым скандалом. В обоих участвует его жена.

На торжественной встрече, устроенной украинской стороной высоким гостям, им традиционно предложили попробовать каравай, поднесённый к трапу самолёта. На опубликованном в «Твиттере» ТАСС видео видно, что после того как Биньямин вкусил приветственное блюдо, он передал кусочек своей жене Саре. После нескольких мгновений, во время которых на лице женщины фиксируется выражение, сходное с презрительным недоумением, кусок каравая щелчком отправляется на асфальт.

В правительстве Украины, впрочем, уже заявили, что зла на израильскую чету не держат, Сара Нетаньяху поступила так не специально, и вообще хорошие отношения между странами важнее. Однако занятно, что традиция первым делом предлагать гостям хлеб имеет очень древние корни. Её изначальная цель — обеспечить личную безопасность как гостей, так и хозяев, ведь после совместного употребления пищи обе стороны оказывались под защитой священных законов гостеприимства. В те времена подобный поступок мог быть воспринят весьма однозначно — как объявление войны.

Впрочем, жена Израильского премьера способна и не на такое. К примеру, сообщает REGNUM, ещё во время полёта на Украину она попыталась прорваться в кабину пилотов, сочтя, что командир экипажа недостаточно вежливо поприветствовал её на борту судна. У себя на Родине же она была однажды оштрафована за то, что оплачивала ресторанные чеки из бюджета Израиля.

Ранее GazetaSPb сообщала, что глава Украины призвал Израиль признать голод 30-х годов прошлого века геноцидом украинского народа.