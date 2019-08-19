Кандидата в депутаты будут судить из-за перехода дороги перед администрацией Выборгского района

Кандидата в муниципальные депутаты от партии "Яблоко" в МО "Сампсониевское" Владимира Первовского вызвали в Выборгский районный суд. Фото: Pixabay

Кандидата в муниципальные депутаты от партии "Яблоко" в МО "Сампсониевское" Владимира Первовского вызвали в Выборгский районный суд. Фото: Pixabay

Кандидата в муниципальные депутаты от партии «Яблоко» в МО «Сампсониевское» Владимира Первовского вызвали в Выборгский районный суд. Об этом он узнал за день до судебного разбирательства.

Владимира Первовского подозревают в нарушении, предусмотренного статьей «Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка». За это ему грозит 15 суток ареста. Об этом рассказал сам Первовский в своем Twitter-аккаунте.

Разбирательство началось из-за того, что еще в конце июня кандидаты в мундепы в округе Сампсониевское устроили специфическую акцию. Из-за искусственных очередей они не смогли подать документы в ИКМО, и, чтобы привлечь к себе внимание, начали безостановочно перебегать дорогу возле администрации Выборгского района. Тогда полиция задержала четверых участников импровизированной акции.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ГИК Петербурга принимает кандидатов, получивших отказ от ИКМО.