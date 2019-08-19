Путин и Макрон вели переговоры во Франции почти 4 часа

Пока что не разглашаются детали их разговора, который остался за закрытыми дверями.

Об этом стало известно 19 августа. Обо всем сообщают РИА Новости. Уточняется, что главы Франции и России встретились в Форте Брегансоне. Сначала они устроили пресс-конференцию, а затем обсудили все без камер и лишних глаз. Вечер завершился рабочим ужином. Путин и Макрон поговорили о возможной деэскалации в Иране, а также об Украине – это все, что понятно на данный момент.

Макрон, комментируя визит президента России, отметил, что наша страна является европейской, поэтому имеет право состоять в европейской семье.

«Именно поэтому Франция приложила все усилия для того, чтобы Россия вернулась в лоно Совета Европы»,

— поделился Макрон.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что украинский каравай не удовлетворил тонкого вкуса израильской дамы. В правительстве Украины, впрочем, уже заявили, что зла на израильскую чету не держат, Сара Нетаньяху поступила так не специально, и вообще хорошие отношения между странами важнее.