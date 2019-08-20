СК опроверг сообщения о нападении полицейского на кандидатку в мундепы

Следователи не подтвердили информацию об избиении кандидата в мундепы. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Следователи не подтвердили информацию об избиении кандидата в мундепы. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Информация о нападении полицейского на кандидатку в муниципальные депутаты Петербурга от «Партии Роста» не подтвердилась. Следствием получены данные, которые опровергают сообщения СМИ.

Были проведены мероприятия для выяснения всех обстоятельств. В частности, опрошены очевидцы, сотрудник полиции, кандидат в депутаты, кандидат в депутаты от другой партии и врач.

Судебно-медицинская экспертиза также не подтвердила сведения об избиении женщины, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Как сообщают в ведомстве, инцидент произошел 16 августа. Агитатор от «Партии Роста» раздавала листовки. На это пожаловался кандидат от другой партии. После чего сотрудник полиции начал опрос агитатора. Волонтер по телефону вызвала представителей партии.

«После этого женщина, являющаяся кандидатом в муниципальные депутаты, начала размахивать мобильным телефоном перед лицом сотрудника полиции, в связи с чем представитель правопорядка попытался пресечь ее действия», — заявили в СК.

Ранее СМИ сообщали, что кандидат в муниципальные депутаты МО «Ульянка» Елена Кондрашова заявила о том, что подверглась избиению со стороны сотрудника полиции. Женщина утверждала, что он заломил ей руку и ударил в живот, когда она пыталась вступиться за волонтера.