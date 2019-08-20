День российского флага в Петербурге отметят выставкой художника-йога

На выставке в Петербурге расскажут историю флага России. Фото: pixabay.com

На выставке в Петербурге расскажут историю флага России. Фото: pixabay.com

В Петербурге 22 августа пройдет однодневная выставка художника и йога Алексея Сергиенко. Экспозиция посвящена истории российского флага.

Картины представят на территории выставочного комплекса «Вернисаж» на набережной канала Грибоедова.

История того, как менялся флаг России на протяжении 300 лет, отражена в девяти картинах. Рядом с каждой из работ будет стоять информационная стойка, рассказывающая об определенных периодах флага.

Помимо этого, к празднованию присоединятся байкеры. Во главе с вице-президентом городской ассоциации мотоциклистов Михаилом Некрасовым они проедут по Невскому проспекту с бело-сине-голубыми флагами. Финишируют байкеры у Спаса на Крови.

Организатором мероприятия станет общественная организация «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга». В этом году она отмечает 30-летний юбилей.

Выставка откроется в 14:00. Доступна она будет только один день.

Алексей Сергиенко — петербургский художник, владелец йога-острова в Финляндии и бизнесмен в сфере искусства.

Один из его наиболее известных проектов — коллекция картин «Президент. Добрейшей души человек». Некоторые из них хранятся в Кремле, Государственной думе, Министерстве иностранных дел и Совете Федераций.

Среди прочих проектов художника — перфоманс «Приглашаю на свои похороны», запуск рейсового «Автобуса счастья» и перфоманс «Йога — это искусство» в Главном Штабе Эрмитажа. Всего на счету Алексея Сергиенко — более тысячи реализованных проектов.

День Государственного флага РФ отмечают ежегодно 22 августа. Официально праздник был установлен в 1994 году указом президента России Бориса Ельцина.