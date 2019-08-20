В ДТП на Гражданке пострадали два человека

За девушкой и мальчиком приехали кареты скорой помощи. Насколько серьезные травмы они получили – не уточняется.

Все случилось сегодня, 20 августа, на севере города. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Гражданском проспекте. Девушка с ребенком переходила дорогу, когда на нее наехал автомобиль. Уточняется, что они шли по «зебре» и, кажется, не нарушали правила дорожного движения.

Пострадавшим вызвали медиков, они госпитализировали и девушку, и маленького ребенка. Мальчик все еще находился в состоянии шоке.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела. Как именно все случилось, кто стал виновником инцидента и прочие подробности пока неизвестны.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленинградской области девочка на велосипеде угодила под колеса автомобиля.