Армена Джигарханяна выписали из больницы в Москве

Армена Джигарханяна выписали из больницы в Москве
Армен Джигарханян. Фото: скрин из к/ф "12 месяцев".

Советский и российский актер Армен Джигарханян выписан из больницы. В настоящий момент народный артист чувствует себя хорошо.

Джигарханян собирается в ближайшие дни посетить театр, пишут «РИА Новости», ссылаясь на друга Артура Согомоняна.

Ранее поступали новости его о госпитализации артиста , но слухи были развеяны. Здоровью Джигарханяна ничего не угрожает, плановое лечение проводилось в целях профилактики.

О проблемах со здоровьем актера стало известно в октябре 2017 года. Они стали происходить на почве проблем с женой, которая, со слов Джигарханяна, «причиняла ему много боли». Тогда супруги переживали развод и судебные тяжбы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Джигарханяна переводили в реанимацию. Актер находился в тяжелом состоянии

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