ФАС проверит рекламу социальных аптек на квитанциях «Петроэлектросбыта»

ФАС проверит рекламу социальных аптек на квитанциях «Петроэлектросбыта»
Рекламировать на квитанциях можно далеко не все. Фото: Pixabay

Рекламировать на подобных документах можно разве что социальную рекламу или справочную информацию.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщили в Управлении ФАС по Санкт-Петербургу. К антимонопольщикам обратились с просьбой проверить, насколько законно размещение рекламы сети социальных аптек на обратной стороне квитанций «Петроэлектросбыта».

Уже возбуждено дело, его рассмотрение состоится в начале сентября текущего года. Дело в том, что на платежных квитанциях за жилое помещение и коммунальные услуги нельзя можно размещать только социальную рекламу или полезную информацию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ФАС возмутила реклама «Кинопоиска». В тексте говорилось, что человек, оформивший премиальную подписку, может смотреть сериалы 30 дней, а на деле оказывалось, что срок куда скромнее – аж в три раза. Получается, сервис вводил своих потенциальных пользователей в заблуждение.

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