ФАС возмутила реклама «Кинопоиска»

Антимонопольщики обвинили сервис в недостоверной рекламе.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Обо всем сообщается на сайте Московского управления Федеральной антимонопольной службы. Служба возбудило дело против «Кинопоиска» из-за рекламы, которую обнаружили на сайте Yandex.ru

В тексте говорилось, что человек, оформивший премиальную подписку, может смотреть сериалы 30 дней, а на деле оказывалось, что срок куда скромнее – аж в три раза. Получается, сервис вводил своих потенциальных пользователей в заблуждение.

Дело в том числе возбудили в отношении «Яндекс», так как посчитали его заинтересованным лицом. Их должны рассмотреть 21 августа. В случае, если сервис и компанию признают виновными, они должны будут выплатить штраф.

Пока что ни одна из сторон не комментировала инцидент.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ФАС рассмотрит жалобу Лаборатории Касперского на Apple. Разработчики приложений для iOS заявили, что Apple отвергает их продукты.