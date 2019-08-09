ФАС рассмотрит жалобу Лаборатории Касперского на Apple

Разработчики приложений для iOS заявили, что Apple отвергает их продукты.

Лаборатория Касперского жалуется на Apple в УФАС. Компания отвергла приложение родительского контроля, которую разработала Лаборатория.

Несколько версий Kaspersky Safe Kids не понравились Apple и разработчик урезал ее функции. При этом “яблочники” выпустили свой Screen Time для iOS 12, которая по сути делает все то же самое, сообщает УФАС РФ 9 августа. Дело рассмотрят 13 сентября.

В ФАС подозревают, что Apple пользуется позицией на рынке iOS: еще 11 компаний кроме Лаборатории встретили отказ на свои приложений после запуска Screen. Европейские разработчики в свою очередь подали жалобы в европейские антимонопольные органы. Стоит учесть, что Apple специально прописало в лицензионных договорах, что может отклонять приложения и ничего не объяснять.

Ранее GazetaSPb сообщила , что Apple выпустит аналог операционной системы Huawei.