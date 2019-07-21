Apple выпустит аналог операционной системы Huawei

Ранее Huawei рассказала, что ее ОС HongMeng будет предназначена для Интернета вещей (IoT). Теперь оказалось, что Apple работает над системой, которая будет решать те же задачи. Она может быть представлена компанией уже в 2020 году.

Об этом сообщают специалисты из компании Mangrove Capital Partners. По их данным, Apple начинает готовить к выходу SiriOS. Название подсказывает, что голосовой помощник Siri станет центральным элементом системы. Есть сведения, что в OS будут широко применяться алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения.

Эксперты думают, что первыми устройствами, поддерживающими SiriOS станут умные колонки Apple HomePod. Возможная презентация системы состоится в 2020 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Apple раскрыло десятки новых смайликов включая ленивца, купальник и фалафель. Новые эмодзи можно разделить примерно на пять категорий: люди, еда, одежда, животные и деятельность.