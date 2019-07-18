Apple раскрыло десятки новых смайликов включая ленивца, купальник и фалафель

Компания Apple представила новый дизайн смайликов, которые появятся на iPhone в конце этого года.

Новые эмодзи можно разделить примерно на пять категорий: люди, еда, одежда, животные и деятельность.

Среди представителей дикой природы появились достаточно популярные «Олень», «Скунс» и «Фламинго». Что касается еды, теперь у пользователей для приготовления красочного сообщения есть «Чеснок», Вафли, «Фалафель», «Масло» и «Ледяной кубик».

Появились и два новых смайлика для одежды: жилет безопасности и закрытый купальник (альтернатива существующим смайликам в бикини). Интересны также смайлики для лица, которые будут популярны, если у вас есть скучные приятели. К примеру, зевающий смайлик.

Другие дополнения включают смайлики на тему инвалидности, созданные Apple, а также вариации оттенков кожи для смайликов «Держась за руки».

К сожалению, компания не сообщает, когда именно на мобильных устройствах появится этот последний набор эмодзи. Apple сообщила, что, вероятно, они появятся на iPhone поздней осенью, но это не точно. Вполне возможно, что они могут быть добавлены как часть обновления iOS 13, которое ожидается в сентябре и приурочено к вероятному долгожданному запуску iPhone 11. Ожидается, что обновление iOS 13 значительно улучшит производительность iPhone.

Некоторые из характеристик iOS 13 Face ID разблокирует ваш телефон на 30% быстрее Загрузки в App Store на 50% меньше из-за изменения конфигурации пакетов Включает в себя новый темный (ночной) режим Скорость запуска приложения в два раза выше, чем раньше

Эксперты считают, что экран iPhone 11 будет самым большим за всю яблочную историю. Кроме того, телефон может быть «двух новых цветов», которого мы никогда не видели в Apple. И стоить значительно дороже, чем современные топовые iPhone. Как сообщает издание The Sun, несмотря на то, что iPhone 11 в продаже еще нет, чехлы для телефонов уже можно приобрести. Последний раз компания Apple добавляла Emoji в прошлом году как часть обновления iOS 12.1

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы цены на следующее поколение «яблочных» смартфонов.