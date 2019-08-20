«Окно в Россию» появилось на Парнасе

Неизвестный петербургский художник под псевдонимом Loketski создал «Окно в Россию». Необычный стрит-арт находится на доме №31 по Старожиловской улице.

Фото инсталляции на Парнасе художник опубликовал в своем Instagram. Где рассказал, что данным объектом попробовал обратить внимание общественности на Санкт-Петербург и Россию в целом. Автор советует не смотреть на уровень Запада, а решать свои проблемы.

Loketski пишет под публикацией, что в районе есть новый храм, но большие проблемы с поликлиниками, отделами полиции, почтой и досугом.

В последнее время Северная столица опережает Москву по строительству жилья, однако введение объектов социальной инфраструктуры действительно отстает.

Ранее в GazetaSPb сообщали о появлении новой надписи на Парнасе. Надпись была нанесена на арт-объекте того же художника, Loketski.