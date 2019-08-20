«Петроэлектросбыт» объяснился за рекламу аптеки на квитанциях

Компания уверяет, что не нарушала закон – антимонопольщики придрались к документу, которому уже больше года.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Ситуацию GazetaSPb прокомментировал представитель «Петроэлектросбыта». Отмечается, что квитанция, на которой рекламировалась сеть социальных аптек в Санкт-Петербурге, пришла петербуржцам еще в апреле 2018 года, а не в мае 2019 года, как утверждает УФАС. Тогда, пояснил пресс-секретарь компании, не было закона, запрещающего размещать коммерческую рекламу на счетах ЖКХ – он не вступил в силе. «Петроэлектросбыт» помимо прочего ничего не рекламирует с мая прошлого года, а также рассылается все квитанции в запечатанном виде на белой, а не на голубой бумаге.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ФАС проверит рекламу социальных аптек на квитанциях «Петроэлектросбыта». Уже возбуждено дело, его рассмотрение состоится в начале сентября текущего года. Дело в том, что на платежных квитанциях за жилое помещение и коммунальные услуги нельзя можно размещать только социальную рекламу или полезную информацию.