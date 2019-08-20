В падении ребенка с лестницы в Светогорске обвиняют пенсионерку-инженера

Инженера УК обвиняют в падении ребенка с лестницы. Фото: flickr.com

Инженера УК обвиняют в падении ребенка с лестницы. Фото: flickr.com

В одном из жилых домов города Светогорска Выборгского района Ленобласти с лестницы упал ребенок. Причиной этого, по версии следствия, стало отсутствие балясин на металлических перилах.

В произошедшем обвиняют 59-летнюю пенсионерку — инженера управляющей компании. Именно она отвечает за обеспечению безопасных условий содержания имущества в доме.

«Она обвиняется в том, что не обеспечила благоприятные и безопасные условия проживания граждан, соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

Здоровью ребенка в результате падения был нанесен тяжкий вред здоровья.

Обвиняемая допрошена. Женщине выдана подписка о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Металлострое после аварии госпитализировали 14-летнего мальчика и двухлетнюю девочку.