В России могут измениться правила работы ломбардов

Правительство РФ предложило внести изменения в действующие правила работы ломбардов, выдающих займы населению под залог вещей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму на рассмотрение.

Новый законопроект предполагает переход всех российских ломбардов на новые правила работы. На текущий день они работают каждый день с 8 до 20 часов, однако правительство РФ предлагает продлить их рабочий день до 23 часов.

Помимо этого, все организации и юридические лица, которые намерены использовать в названии своей фирмы слово «ломбард», должны быть зарегистрированы и внесены в госреестр ломбардов и юридических лиц, намеревающихся получить этот статус.

Также законопроект предлагает изменить нормы внесения ломбардов в госреестр. На сегодняшний день реестр ломбардов формирует Центробанк, основываясь на данных Единого госреестра юридических лиц. Согласно предложению правительства, организацию сможет получить статус ломбарда когда ЦБ внесет в госреестр сведения о нем.

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