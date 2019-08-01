Что изменится в жизни граждан России с наступлением августа

С августа 2019 года у работающих пенсионеров увеличится размер пенсии, в связи с ежегодным перерасчетом. Вступит в силу закон, по которому работодатели, которые откажутся сменить сотруднику по его заявлению зарплатный банк, будут оштрафованы на сумму до 50 тыс. руб.

В Бурятии и Забайкальском крае начнется программа «Дальневосточного гектара». До начала февраля 2020 года будут выдавать бесплатные участки тем, кто прописан в данных регионах.

С 4 августа начнет действовать постановление правительства о минимальной страховой сумме, в связи с риском утраты жилья в результате ЧС. Выплаты назначены в размере от 300 до 500 тыс. рублей, также расчет максимального размера ущерба.

С 1 августа жители России, которые ранее воспользовались отсрочкой по выплатам по закону об «ипотечных каникулах», освобождаются от НДФЛ. Нововведение действует в связи с изменениями в Налоговом кодексе.

Также в Россию станет возможен ограниченный ввоз фруктов – не более пяти килограммов фруктов и овощей. Запрещено ввозить более трех букетов цветов. Изменения касаются как багажа с ручной кладью, так и почтовых отправлений. Изменения начнут действовать с 19 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об «ипотечных каникулах».