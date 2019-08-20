В отношении дочери экс-президента Узбекистана завели новые уголовные дела

Генпрокуратура Узбекистана возбудила несколько уголовных дел против Гульнары Каримовой. Фото: pixabay

Генпрокуратура Узбекистана возбудила несколько уголовных дел против Гульнары Каримовой. Фото: pixabay

Генпрокуратура Узбекистана возбудила несколько уголовных дел против Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана.

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан возбудила уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения госсредств и заключения сделок вопреки интересам страны, а также завладения чужого имущества в особо крупных размерах путем вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры страны.

Ранее Каримовой и экс-главе ООО «Уздунробита» (дочерняя организация МТС в Узбекистане) Бехзоду Ахмедову предъявили обвинения во взяточничестве и отмывании денег на сумму в 865 миллионов долларов.

Сейчас Каримова переведена в колонию общего режима по причине нарушения условий отбывания наказания. Обвиняемая неоднократно нарушала установленные судом обязательства, в частности использовала средства связи.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в офисе президента Петра Порошенко прошли обыски.